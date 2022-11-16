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Ermenistan sevici Fransa'ya Azerbaycan'dan nota: Gerçek dışı asılsız ve iftira

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Ermenistan sevici Fransa’ya Azerbaycan’dan nota: Gerçek dışı asılsız ve iftira

Fransa'da Senato "Azerbaycan'a yaptırım uygulanmasını" içeren önergeyi kabul etmişti. Gelişme sonrası Azerbaycan, Fransız Senatosunun kabul ettiği karar nedeniyle bu ülkenin Bakü'de görevli maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktaki görüşmede, Fransız diplomata "Fransız Senatosunun kabul ettiği, tamamıyla gerçek dışı, asılsız ve iftira niteliğinde hükümler içeren kararın Azerbaycan tarafından şiddetle reddedildiği" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransa'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki maslahatgüzarı Julien Le Lan'a, Fransa Senatosunun Azerbaycan aleyhinde verdiği karar nedeniyle protesto notası verildi.

Bakanlıktaki görüşmede, Fransız diplomata "Fransız Senatosunun kabul ettiği, tamamıyla gerçek dışı, asılsız ve iftira niteliğinde hükümler içeren kararın Azerbaycan tarafından şiddetle reddedildiği" bildirildi.

"FRANSIZLARIN KARARI AÇIKÇA PROVOKATİF"

Senato kararının açıkça provokatif olduğu ve barış sürecine katkıda bulunmadığı, Fransa'nın Ermeni yanlısı tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa'nın bu adımının, ülkemizin ısrarla üzerinde durduğu Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin karşılıklı tanıma ve birbirine saygı temelinde normalleşmesi başta olmak üzere bölgede barışın tesisine ciddi bir darbe vurmayı amaçladığı vurgulandı. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı, bölgede barışa karşı olan rövanşist güçleri teşvik etmektedir.

Söz konusu karar, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal etmenin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti ile Fransa arasındaki 'Dostluk, Karşılıklı Anlayış ve İşbirliği Anlaşması'nın (1993) 2. maddesinin 3. fıkrasındaki yükümlülüklere tamamen aykırıdır. Görüşmede, Azerbaycan tarafı, Fransa'nın Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından korunan egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve içişlerine müdahaleye yönelik eylem ve beyanlardan kaçınması konusunda ısrar etti."

FRANSIZLARIN AZERBAYCAN'I HEDEF ALAN KARARI

Fransız Senatosunda, "Azerbaycan'a yaptırım uygulanması ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan'ın olduğu iddia edilen topraklardan çekilmesini amaçladığı" belirtilen önerge görüşüldü.

Senatörler Bruno Retailleau, Christian Cambon, Eliane Assassi, Patrick Kanner, Herve Marseille ve Gilbert-Luc Devinaz'ın teklif ettiği önergenin görüşmelerinde, 1 "hayır", 36 "çekimsere" karşı 295 "evet" oyu kullanıldı.

Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, Azerbaycan güçlerinin ve müttefiklerinin Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklardan çekilmeleri talep edildi.

Önergede, senatörler Fransız hükümetine de, Avrupalı ortaklarıyla Azerbaycan liderlerinin mal varlıklarına el konulması ve Azerbaycan gaz ve petrolüne ambargo uygulaması gibi sert tepkileri göz önünde bulundurması çağrısı yaptı.

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