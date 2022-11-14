Azerbaycan o hainleri yakaladı! Vatana ihanet ettiler! TEKNOFEST'teki askeri araçların görüntülerini İran'a servis etmişler
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Bakü'de yapılan TEKNOFEST'te sergilenen araçların, askeri ve stratejik alanların, hava savunma ve radar sistemlerinin fotoğraf, videolarının çekilerek İran istihbaratına aktarıldığını tespit etti
Azerbaycan'da İran'ın özel servislerinin oluşturduğu casus ağının ifşa edildiği, bu kapsamda 5 kişinin "devlete ihanet" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisince yapılan açıklamada, Hazar Denizi Petrol Filosunda gemi kaptanı olarak görev yapan Zahir Asgerov isimli kişinin, İran'ın Kum kentinde dini eğitim aldığı zaman maddi çıkar karşılığında İran istihbaratı ile işbirliğine girdiğinin belirlendiği belirtildi.
Asgerov'un geçen zamanda Azerbaycan'da faaliyet gösteren yabancı şirketler, Hazar'da yapılan askeri tatbikatların yeri ve zamanı, petrol platformlarına taşınan yüklerle ilgili topladığı bilgileri telefonla veya bizzat İran'a giderek İran istihbaratına verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Elnur Resulov'un ise 2018'de tedavi amacıyla gittiği İran'da para karşılığında İran istihbaratı ile işbirliğine girdiği, sonraki süreçte akrabası Arif Resulov'la birlikte petrol ve doğal gaz hattının geçtiği arazilerin, hava limanlarında tutulan insansız hava araçlarının, tank ve çeşitli askeri araçların bulunduğu arazilerin, Bakü'de yapılan TEKNOFEST'te sergilenen araçların, askeri ve stratejik alanların, hava savunma ve radar sistemlerinin fotoğraf ve videolarını çekerek İran istihbaratına aktardığının belirlendiği kaydedildi.
Bahtiyar Ağazade'nin de İran'da din eğitimi aldığı sırada İran istihbaratı ile işbirliğine girdiği, sonraki dönemde Azerbaycan'daki siyasi ve sosyal süreçler, askeri birliklerin yeri, çeşidi ve komuta kademesiyle ilgili topladığı bilgileri para karşılığında İran istihbaratına aktardığının belirlendiği ifade edildi.
Mirhafız Ceferzade isimli kişinin de İran istihbaratıyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve İran'da saklanan Orhan Memmedov'a askeri birimlerin lokasyonlarını internet üzerinden aktardığının tespit edildiği vurgulandı.
Adı geçen 5 kişinin "devlete ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi.
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