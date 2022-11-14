Azerbaycan o hainleri yakaladı! Vatana ihanet ettiler! TEKNOFEST’teki askeri araçların görüntülerini İran’a servis etmişler

Elnur Resulov'un ise 2018'de tedavi amacıyla gittiği İran'da para karşılığında İran istihbaratı ile işbirliğine girdiği, sonraki süreçte akrabası Arif Resulov'la birlikte petrol ve doğal gaz hattının geçtiği arazilerin, hava limanlarında tutulan insansız hava araçlarının, tank ve çeşitli askeri araçların bulunduğu arazilerin, Bakü'de yapılan TEKNOFEST'te sergilenen araçların, askeri ve stratejik alanların, hava savunma ve radar sistemlerinin fotoğraf ve videolarını çekerek İran istihbaratına aktardığının belirlendiği kaydedildi.