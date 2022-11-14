Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan "Bali Adası'nda hastaneye kaldırıldı" iddialarına videolu mesaj

LAVROV: BAŞKAN PUTİN İÇİN DE BU İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da sık sık benzer iddialar ortaya atıldığı söyleyen Lavrov, "Devlet Başkanımız hakkında da yaklaşık 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlar. Bu, siyasette yeni olmayan bir oyun. Az önce G20 Zirvesine ev sahipliği yapan Endonezyalı mevkidaşımla telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Batılı medya kuruluşlarına daha adil olmalarını ve doğruları yazmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜRÜST OLUN"

Lavrov, hastaneye kaldırıldığını iddia eden Batılı gazetecilerle ilgili konuştu ve "Batılı gazeteciler şu ankinden daha dürüst olabilirler, tek bir bakış açısıyla sınırlı kalmayabilirler." dedi.