Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan "Bali Adası'nda hastaneye kaldırıldı" iddialarına videolu mesaj

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un G20 Liderler Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ancak bu iddianın asılsız olduğu Lavrov tarafından videolu bir mesajla yalanlandı. AP ajansının uluslararası basına servis ettiği haberlerin ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov'un görüntülerini paylaştı. Lavrov mesajında, "Batılı gazeteciler şu ankinden daha dürüst olabilirler, tek bir bakış açısıyla sınırlı kalmayabilirler." şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un G20 için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

YALANLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası basında Lavrov'un G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

LAVROV'DAN VİDEO MESAJ GELDİ

Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi için Bali Adası'nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hastaneye kaldırıldığı iddialarını yayınladığı video mesajla yalanladı.

LAVROV: BAŞKAN PUTİN İÇİN DE BU İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da sık sık benzer iddialar ortaya atıldığı söyleyen Lavrov, "Devlet Başkanımız hakkında da yaklaşık 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlar. Bu, siyasette yeni olmayan bir oyun. Az önce G20 Zirvesine ev sahipliği yapan Endonezyalı mevkidaşımla telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Batılı medya kuruluşlarına daha adil olmalarını ve doğruları yazmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜRÜST OLUN"

Lavrov, hastaneye kaldırıldığını iddia eden Batılı gazetecilerle ilgili konuştu ve "Batılı gazeteciler şu ankinden daha dürüst olabilirler, tek bir bakış açısıyla sınırlı kalmayabilirler." dedi.

ZAHAROVA, LAVROV'UN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Associated Press (AP) ajansının uluslararası basına servis ettiği "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı" haberlerinin ardından, Lavrov'un görüntülerini paylaştı.

AP'nin, Lavrov'un, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali adasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu haberleri yalanladı.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meğerse, o (Lavrov) hastaneye kaldırılmış. Elbette bu yalanın en üst seviyesi." ifadesini kullandı.

Özel bir haber vereceklerini vurgulayan Zaharova, bu açıklamasından kısa bir süre sonra Lavrov'un Bali'de kaldığı yerde çalışma esnasındaki video görüntüsünü yayımladı.

Zaharova'nın "Sizin hastaneye kaldırıldığınız haberlerde yer alıyor" sözleri üzerine, Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de basında çok defa hastalandığı iddialarının yer aldığını hatırlattı. Lavrov, "Bu, eski politikaların oyunu." dedi.

Batı medyası hakkında da değerlendirmede bulunan Lavrov, "Batılı gazetecilerin daha dürüst olmalarını, gerçekleri daha sık yazmalarını ve Rusya'nın çıkarlarının söz konusu olduğu tüm konularda tek bir bakış açısıyla haber yazmamalarını diliyorum." diye konuştu.

Kısa bir süre önce Endonezyalı mevkidaşı ile görüştüklerini de aktaran Lavrov, yarınki programa hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Endonezyalı 3 yetkili ve sağlık personeli, AP'ye yaptığı açıklamada, Lavrov'un, Bali'ye ulaşmasının ardından rahatsızlandığını belirtmişti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, hastaneye kaldırılan Sergey Lavrov'un tedavi altına alındığını söylemişti.

Yetkililerden ikisi, Lavrov'un kalp rahatsızlığı geçirdiğini ifade etmişti.