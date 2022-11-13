NATO karşılaştığı şoklara Türk çözümüyle hazırlanacak

Yerli ekosistemden, kritik uluslararası organizasyonlara kadar özgün modeller ürettiklerini vurgulayan Güleryüz, şunları kaydetti:

"NATO'nun karar süreçlerine destek sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz elastikiyet modeli, büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesi adına önemli bir rol üstleniyor. NATO'ya teslim ettiğimiz Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli, NATO'nun eğitim ve tatbikatlarında kullanılmaya başlandı. Şimdi de NATO ile 5 ve 6. sözleşmemizi imzaladık. Bu kapsamda, STM ThinkTech'in uzman ekipleri tarafından geliştirilen model, NATO'nun kritik birimlerince 2 önemli tatbikatta kullanılacak. Diğer yürüttüğümüz faaliyet alanlarında olduğu gibi, danışmanlık ve karar destek sistemi alanında öncü bir firma olarak, NATO gibi uluslararası askeri bir örgütün karargah ve tatbikatlarına, Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümleri taşımaktan onur duyuyoruz."