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NATO'ya ve Türkiye'ye söz veren İsveç'te tablo aynı: Terör örgütü PKK-YPG yandaşları Stockholm'de gösteri yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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NATO’ya ve Türkiye’ye söz veren İsveç’te tablo aynı: Terör örgütü PKK-YPG yandaşları Stockholm’de gösteri yaptı

Ukrayna - Rusya savaşı sonrası NATO'ya tam üye olmak isteyen İsveç, Türkiye'ye, terör örgütü PKK-YPG'ye mesafe koyma konusunda verdiği sözlerini henüz yerine getirmiş değil. Öyle ki bunun son örneği Başkent Stockholm'de gerçekleşti. İsveç'te PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti.

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor.

1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

İSVEÇ BAŞBAKANI PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 8 Kasım'da Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'yi anladıklarını belirterek PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ifade etmişti. Ulf Kristersson, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözlere riayet edeceğine ve muhtıraya uyacaklarını söylemişti.

Aynı görüşmede İsveç'in güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, daha hassas olunması gerektiğini söylemiş, "Yeni İsveç hükümetinin taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Savunma sanayinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması olumlu adım teşkil ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'E "FETÖ" ÇAĞRISI

Daha sonra Başkan Erdoğan, İsveç makamlarına çağrıda bulunarak, "FETÖ'cü Bülent Keneş'in ülkemize deport edilmesi çok önemli" demişti.

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