Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Başkan Erdoğan KKTC'nin dünyaya tanıtılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etmişti. Erdoğan sözlerinde "KKTC'yi bir devlet olarak tanıtma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmal ile dünyayı kuşatmamamız gerek" demişti.

