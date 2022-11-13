Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika'da aldılar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci statüsünün verilmesi üzerine Yunanistan'dan bilindik bir hamle geldi. Belçika'ya giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi bu defa orada şikayet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gözlemci üye olarak Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'yı oldukça rahatsız etti.
Avrupa Birliği'nin (AB) gözlemci üye statüsünü reddetmesinin ardından Yunanistan'dan da bir hamle geldi.
Türkiye'yi ABD ve AB'ye şikayet etmekten hiçbir zaman geri kalmayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in izinden giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu meselesi Belçika'da masaya yatırdı.
Hem Lübnanlı hem de Belçikalı mevkidaşı ile görüşen Ankara hükümetinin Kıbrıs sorunu meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararların ihlal ettiğini iddia etti.
Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi de KKTC'ye gözlemci statüsünün verilmesini 'endişe verici' olarak tanımlıyor.
Yunan basınında yer alan haberlerde "Türkiye böylece Kıbrıs'ta iki devletli çözüme onay veriyor" ifadelerine yer verildi.
Başkan Erdoğan KKTC'nin dünyaya tanıtılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etmişti. Erdoğan sözlerinde "KKTC'yi bir devlet olarak tanıtma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmal ile dünyayı kuşatmamamız gerek" demişti.
Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkanı bulacaklarına inandıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Kosova kadar kolay değil. Daha zor ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
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