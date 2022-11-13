14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika'da aldılar

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika'da aldılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci statüsünün verilmesi üzerine Yunanistan'dan bilindik bir hamle geldi. Belçika'ya giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi bu defa orada şikayet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gözlemci üye olarak Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'yı oldukça rahatsız etti.

Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Avrupa Birliği'nin (AB) gözlemci üye statüsünü reddetmesinin ardından Yunanistan'dan da bir hamle geldi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Türkiye'yi ABD ve AB'ye şikayet etmekten hiçbir zaman geri kalmayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in izinden giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu meselesi Belçika'da masaya yatırdı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Hem Lübnanlı hem de Belçikalı mevkidaşı ile görüşen Ankara hükümetinin Kıbrıs sorunu meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararların ihlal ettiğini iddia etti.

Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi de KKTC'ye gözlemci statüsünün verilmesini 'endişe verici' olarak tanımlıyor.

Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Yunan basınında yer alan haberlerde "Türkiye böylece Kıbrıs'ta iki devletli çözüme onay veriyor" ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Başkan Erdoğan KKTC'nin dünyaya tanıtılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etmişti. Erdoğan sözlerinde "KKTC'yi bir devlet olarak tanıtma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmal ile dünyayı kuşatmamamız gerek" demişti.

Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Yunanistan panikledi! Soluğu Belçika’da aldılar

Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkanı bulacaklarına inandıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Kosova kadar kolay değil. Daha zor ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA