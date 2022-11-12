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Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak yeni provokasyon: ABD ve Fransa ile iş birliği! Ankara'ya skandal mesaj!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Yunanistan’dan gerilimi tırmandıracak yeni provokasyon: ABD ve Fransa ile iş birliği! Ankara’ya skandal mesaj!

Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini arttıran Yunanistan'dan yeni bir provokasyon hamlesi geldi. Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile kapalı kapılar ardında müzakereler yürüttüğü belirtilirken, Ege'deki tatbikatları ile ilgili haberlerde de Atina'nın Ankara'ya skandal bir mesaj ilettiği duyuruldu.

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yüksetmeyi sürdürüyor. Peş peşe tatbikatlara başlayan Yunanistan'ın Ege'deki tatbikatları ile ilgili haberlerde Atina'nın Ankara'ya skandal bir mesaj ilettiği duyuruldu.

ABD VE FRANSA İLE İŞ BİRLİĞİ
Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmak suretiyle bölgede gerilimi artıran Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile kapalı kapılar ardında müzakereler yürüttüğü belirtildi.

Kathimerini'de yer alan habere göre, iki ülke ile birlikte büyük tatbikatların sürdüğü bildirilirken tatbikatlarla Türkiye için caydırıcı unsur yaratılmaya çalışılıyor.

Ülkede seçimler yaklaşırken 'Seçim öncesi dönemde ABD, Fransa ile kalkan' başlıklı haberde, tatbikatlardaki amacın" Ankara'ya Ege'de gerilimi tetikleyebilecek eylemlerden kaçınması için bir mesaj göndermek." olduğu belirtilen haberde ABD ve Fransa ile yapılan işbirliğine dikkat çekildi.

Dedeağaç üzerinden Doğu Avrupa'ya yönelik hareketleri destekleme ihtiyacı ve Karşılıklı Savunma İşbirliği anlaşması nedeniyle ABD'nin bölgede kalıcı bir varlığı olduğu belirtildi.

Öte yandan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu çalışmaları çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamasında, "Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kişisel düzeyde iyi bir ilişkim, açık bir iletişim kanalım var" açıklamalarında bulundu.

SKANDAL İFADELER

Panagiotopoulos, "Türkiye ile iç siyasi kitlelere yönelik retoriğe dayalı bir 'horoz dövüşüne' girmek istemiyoruz. Hemen her gün 'bir gece ansızın gelebiliriz' cümlesi ile noktalanan retorik de NATO'da işbirliği çerçevesi oluşturamaz" dedi.





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