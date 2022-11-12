Yunanistan’dan gerilimi tırmandıracak yeni provokasyon: ABD ve Fransa ile iş birliği! Ankara’ya skandal mesaj!

Ülkede seçimler yaklaşırken 'Seçim öncesi dönemde ABD, Fransa ile kalkan' başlıklı haberde, tatbikatlardaki amacın" Ankara'ya Ege'de gerilimi tetikleyebilecek eylemlerden kaçınması için bir mesaj göndermek." olduğu belirtilen haberde ABD ve Fransa ile yapılan işbirliğine dikkat çekildi.