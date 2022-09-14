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Tahıl sevkiyatı yapan 5 gemi daha yola çıktı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Tahıl sevkiyatı yapan 5 gemi daha yola çıktı!

Türkiye'nin arabulucuğu ile Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle duran tahıl sevkiyatı yeniden başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

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