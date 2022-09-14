Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL'ye yükselebilir! Taban maaş...

Milyonların emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında bir çok kalemde maaşlarda artış yaşanıyor. Ek zamlar ile birlikte bu yıl maaşlara enflasyonun üstünde zam bekleniyor. Hal böyle olunca," Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 7.500 TL olur mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...