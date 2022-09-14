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Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL'ye yükselebilir! Taban maaş...

Milyonların emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında bir çok kalemde maaşlarda artış yaşanıyor. Ek zamlar ile birlikte bu yıl maaşlara enflasyonun üstünde zam bekleniyor. Hal böyle olunca," Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 7.500 TL olur mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 15:09
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Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL’ye yükselebilir! Taban maaş...

Emekli ve asgari ücretli çalışanlar Ocak ayının yaklaşması ile maaş artış oranlarını gündemine aldı. Ek zamlarla birlikte maaş artışlarının enflasyonun üzerinde olması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu. İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılması beklenen zam tutarı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL’ye yükselebilir! Taban maaş...

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu.

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Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL’ye yükselebilir! Taban maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileri, memurlar ile asgari ücretli işçiler için yeni zam süreci de sonbahar ile birlikte başladı. Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor.

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Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL’ye yükselebilir! Taban maaş...

Böylece memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme oranlarında artış yapılması beklenirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise taban maaşın yeniden belirlenmesi gündemde.

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Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL’ye yükselebilir! Taban maaş...

ÖNCE TABAN MAAŞ ARTIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında Temmuz ayında yüzde 42'inin üzerinde bir artış gerçekleştirilmişti. Bu noktada taban maaşlarda da iyileştirme yapılmıştı.