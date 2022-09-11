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Son dakika: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Son dakika: Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu

Son dakika haberleri... Reuters'in aktardığı bilgiye göre, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu.

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