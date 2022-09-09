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Japonya ve Hindistan birlikte savaş uçağı tatbikatı düzenleyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Japonya ve Hindistan birlikte savaş uçağı tatbikatı düzenleyecek

Japonya ve Hindistan, yakın bir tarihte ortak savaş uçağı tatbikatı düzenlemek üzere anlaştı. Görüşmede 4 Bakan, iki ülke ile ABD ve Avustralya'nın da dahil olduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğunda (Quad) iş birliği dahil çok taraflı çerçeveyi teşvik edeceklerini taahhüt etti.

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