08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bugünü beklerken tarihe geçti! İngiltere'nin yeni kralı: Charles Philip

Bugünü beklerken tarihe geçti! İngiltere'nin yeni kralı: Charles Philip

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
ABONE OL
Bugünü beklerken tarihe geçti! İngiltere’nin yeni kralı: Charles Philip

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Elizabeth'in en büyük oğlu Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, önümüzdeki günlerde kral olarak tahta çıkacak. Kraliçe, hayatını kaybetmeden önce yayımladığı vasiyet niteliğindeki açıklamasında, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını istemişti. Yeni kral Charles, "İngiltere'de en uzun süredir tahtı bekleyen varis" olarak tarihe geçmişti. Peki yeni kral Charles Philip kimdir? Tahta geçtikten sonra neler yaşanacak? İşte detaylar...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiği açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek. Perşembe, 8 Eylül 2022" denildi.

Elizabeth'in ölümü kadar, kimin yerine geçeceği ve ne gibi değişiklikler yaşanacağı da merak konusu oldu.

ELIZABETH VASİYET ETMİŞTİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz aylarda, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımlamış,lümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını istemişti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Charles için "Kral", eşi Camilla için ise "Kraliçe" unvanı kullanıldı.

YENİ KRAL CHARLES PHILIP

İngiliz basınının aktardığına göre; yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek.

PARALAR DEĞİŞECEK, ASKER KIYAFETLERİ YENİLECEK

Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak. Ülkede paraların üzerindeki kraliçe resimleri de Prens Charles'inkilerle değiştirilecek. İngiliz marşı da değişecek. Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.

CHARLES PHILIP KİMDİR?

"İngiltere'de en uzun süredir tahtı bekleyen varis" Prens Charles, 1948'de, o zamanki Prenses Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip'in en büyük oğlu olarak doğdu. Annesi 1952'de Kraliçe II. Elizabeth olduğunda, tahtın varisi için geleneksel unvanlar olan Cornwall Dükü ve Rothesay Dükü oldu. Taç giyme törenine katıldı.

8 yaşına kadar bir mürebbiye tarafından eğitildi, Berkshire'daki Cheam hazırlık okuluna ve ardından babasının okulda olduğu İskoçya'daki Gordonstoun Okulu'na gitti. Okulda geçirdiği zamandan hoşlanmadığını söylemesine rağmen okul müdürü oldu. 1966'da Avustralya'daki Geelong Okulu'nda iki dönem geçirdi ve Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti.

Okuldan ayrıldıktan sonra Cambridge Üniversitesi'ndeki Trinity College'da antropoloji ve arkeoloji okudu ve lisans derecesi aldı. Ayrıca Galler'deki Aberystwyth Üniversitesi'nde bir dönem katıldı ve burada Galce okudu ve 1 Temmuz 1969'da Caernarfon Kalesi'nde Galler Prensi ve Chester Kontu olarak göreve başladığı sırada Galce konuşmasını yapacak kadar öğrendi.

George 1'den bu yana Kraliyet Ailesi, bir İngiliz Hükümeti kabine toplantısına katılmak için ve bundan hiçbir şey çıkmamasına rağmen, Avustralya Genel Valisi olmakla ilgilendiklerini ifade etti. Askeri kariyeri, RAF Cranwell'de jet pilotu olarak eğitim ve Royal Naval College Dartmouth'da deniz eğitimi içeriyordu. Komando gemisi HMS Hermes'ten faaliyet gösteren 845 Deniz Filosu'na katılan bir helikopter pilotu olarak kalifiye oldu ve bir kıyı mayın avcısı olan HMS Bronington'un komutasını aldı.

PRENSES DIANA İLE YAŞANAN KAOS

Prens Charles ile Prenses Diana 1981 yılında, Londra'daki St Paul's Katedrali'nde evlenmişti. Üç çocuğu olan Charles-Diana çifti 1992'de ayrı yaşamaya başladı ve 1996'da resmen boşandılar.

Diana'nın 1997 yılında Paris'te bir otomobil kazasında ölümü ardından monarşi sarsılmış, bizzat Kraliçe alışılmadık şekilde eleştiri oklarına hedef olmuştu. Büyük kalabalıklar Londra'daki Kraliyet saraylarının çevresine Prenses'in anısına çiçekler bırakmak üzere toplanırken Kraliçe, ulusu yönlendirmek için mühim anlarda her zaman gösterdiği duruşu gerçekleştirmekte isteksiz görünmüştü.

PRENSES DİANA NASIL ÖLDÜ?

Prenses Diana 1997 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te Pont de l'Alma tünelinde, bulunduğu aracın kaza yapması sonucu öldü.

Birlikte tatil yaptığı Dodi Al Fayed ile aracın sürücüsü Henri Paul da kazada yaşamlarını yitirdiler.

Al Fayed'in özel koruması Trevor Rees-Jones kazadan kurtuldu.

Yapılan soruşturmada sürücü Henri Paul'un kanında Fransa kanunlarında belirtilen 100 mililitre kanda 50 miligram ölçüsünün çok üzerinde alkol bulunduğu tespit edildi. Paul'ün 100 mililitre kanında çıkan 175 miligram alkol, sürücünün bir şişeden fazla şaraba denk bir alkollü içki içtiğine işaret ediyordu.

Sürücü, Prenses Diana ve Dodi Al Fayed'in aracını izleyen fotoğrafçılardan uzaklaşmak için sürat yaparken kontrolü kaybetmiş ve tüneldeki beton bir kolona çarpmıştı.

PRENSES DİANA, PANORAMA PROGRAMINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

1995 yılında yapılan Panorama mülakatı, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin önde gelen bir mensubunun Kraliyet Ailesi ve kendi özel hayatı hakkındaki itiraflarıyla dünya kamuoyunu sarsmıştı.

Prenses Diana mülakatta meşhur "Bu evlilikte üç kişiyiz" cümlesini söylemiş ve

- Eşi Prens Charles'ın -şu an eşi olan Cornwall Düşesi- Camilla Parker-Bowles ile ilişki sürdürmesinin kendisine olan inancını ve güvenini sarstığını

- Kendisinin de bir ilişkisi olduğunu

- Bulimia ve kendine zarar verme gibi psikolojik sorunlar yaşadığını

- Prens Charles'ın kral olması halinde bu görevine uyum sağlayamayabileceğini

- Prens Charles'ın yanında çalışanların kendisine karşı bir savaş yürüttüğünü söylemişti.

- Panorama programını 20 milyon kişi izledi ve İngiltere gündeminde fırtınalar koptu.

Kısa süre sonra Kraliçe İkinci Elizabeth, oğlu Prens Charles ile Prenses Diana'ya birer mektup yollayarak boşanmalarını istedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH ÖLDÜ
İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vasiyeti! İŞTE İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH'İN VASİYETİ!
Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? KRALİÇE ELİZABETH ÖLÜNCE NE OLACAK?
Truss’tan 2. Elizabeth açıklaması TRUSS'TAN 2. ELİZABETH AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA