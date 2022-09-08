Bugünü beklerken tarihe geçti! İngiltere’nin yeni kralı: Charles Philip

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiği açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek. Perşembe, 8 Eylül 2022" denildi.

Elizabeth'in ölümü kadar, kimin yerine geçeceği ve ne gibi değişiklikler yaşanacağı da merak konusu oldu.