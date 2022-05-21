Fransız yargısından skandal La Farge kararı! Terör örgütü PKK ile kirli ilişkiyi görmezden geldiler
Terör örgütü PKK'ya yardımları ortaya çıkan Fransız Lafarge firmasına yönelik olarak Fransız yargısınca alınan karar tepki çekti. Fransız yargısının çifte standartı yine ayyuka çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya çıkan La Farge izleri hakkındaki eleştirileri bir kez daha akıllara geldi.
Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "İnsanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı. Buna karşılık şirketin terör örgütü PKK/YPG ile kirli ilişkisi görmezden gelindi. DEAŞ'a terörist örgüt diyen Fransız yargısı aynı tutumla PKK/YPG'ye "terörist" diyemedi. Fransız yargısının bu tutumu, Batının terör örgütleri arasında yaptığı ayrımı tekrar gözler önüne serdi.
TERÖRİSTLERE TÜNEL DESTEĞİ
Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasında üretime devam edebilmek için terör örgütü DEAŞ'a haraç ödediği ve örgütten malzeme ile akaryakıt temin ettiği ifşa olmuştu. Fransa'da başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren şirket yöneticileri, Suriye'deki fabrikanın savaşa rağmen üretime devam edebilmesi amacıyla sadece DEAŞ'a değil diğer terör örgütlerine de haraç verdiklerini itiraf etmişti. Şirketin ayrıca, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD ile işbirliği yaptığı da ortaya çıkmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'ye iş makinaları sağlayan Lafarge, tünellerin kazılmasına da yardım etti. Mehmetçik tarafından tespit edilen tünellerde firmanın desteğiyle yapılan yeraltı yapılanmalarına rastlanmıştı.
FRANSIZ İSTİHBARATIYLA İLİŞKİLİ
Fransız şirketi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeler geçen yıl yayımlamıştı. Belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ'la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. Terör örgütü DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.
YARGILAMA SÜRECİ
Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.
Şirkete Haziran 2018'de "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması yöneltilmiş ancak Fransız yargısı bu suçlamalara ilişkin soruşturmayı Kasım 2019'da düşürmüştü. Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini yargıtaya taşımıştı. Fransız yargıtayının, Eylül 2021'de Lafarge'a DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararı kapsayan dosyayı Paris Temyiz Mahkemesi'ne göndermişti.
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