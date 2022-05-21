Fransız yargısından skandal La Farge kararı! Terör örgütü PKK ile kirli ilişkiyi görmezden geldiler

TERÖRİSTLERE TÜNEL DESTEĞİ

Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasında üretime devam edebilmek için terör örgütü DEAŞ'a haraç ödediği ve örgütten malzeme ile akaryakıt temin ettiği ifşa olmuştu. Fransa'da başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren şirket yöneticileri, Suriye'deki fabrikanın savaşa rağmen üretime devam edebilmesi amacıyla sadece DEAŞ'a değil diğer terör örgütlerine de haraç verdiklerini itiraf etmişti. Şirketin ayrıca, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD ile işbirliği yaptığı da ortaya çıkmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'ye iş makinaları sağlayan Lafarge, tünellerin kazılmasına da yardım etti. Mehmetçik tarafından tespit edilen tünellerde firmanın desteğiyle yapılan yeraltı yapılanmalarına rastlanmıştı.