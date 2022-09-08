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Fransız polisi "dur" ihtarına uymayan bir sürücüyü öldürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Fransız polisi dur ihtarına uymayan bir sürücüyü öldürdü

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde polisin "dur" ihtarına uymayan Tunuslu sürücü açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı habere göre, polis, dün Nice'te tehlikeli sürüş yapan bir aracı takibe aldı.

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