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Kongo’da hizmete açılan köprü ağırlığa dayanamayarak kurdele kesimi esnasında çöktü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Kongo’da hizmete açılan köprü ağırlığa dayanamayarak kurdele kesimi esnasında çöktü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir olay meydana geldi. Orta Afrika ülkesinde görevliler, inşa edilen köprüyü açmak üzere toplandı. Görevlilerin katılımı ile kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Pek çok kişi, törende hazır halde bulundu. Katılımcılardan biri, kurdeleyi kestiği esnada köprü çöktü. O anlarda kameralar töreni kayda alıyordu. Ağırlığa dayanamayarak çöken köprünün üzerinde olanlar büyük korku yaşadı ve düşmemek için çaba gösterdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde büyük bir panik yaşandı.

KÖPRÜYÜ AÇMAK İÇİN TOPLANDILAR

Orta Afrika ülkesinde yetkililer, inşa edilen köprüyü açmak üzere bir araya geldi.

KURDELE KESİLİRKEN AĞIRLIĞA DAYANAMADI

Yetkililerin katılımıyla kurdele kesim töreni düzenlendi.

Çok sayıda kişi, törende hazır bulundu.

Katılımcılardan biri, kurdeleyi kestiği anda köprü çöktü.

HİZMETE AÇILAN KÖPRÜ KURDELE KESİMİ SIRASINDA ÇÖKTÜ/ VİDEO İZLE

Hizmete açılan köprü kurdele kesilirken çöktü HİZMETE AÇILAN KÖPRÜ KURDELE KESİLİRKEN ÇÖKTÜ

O anlarda kameralar kayıttaydı.

KÖPRÜNÜN ÇÖKÜŞ ANI KAMERADA

Ağırlığa dayanamayarak çöken köprünün üzerinde duranlar büyük panik yaşadı ve düşmemek için mücadele etti.

Hizmete açılan köprü kurdele kesilirken çöktü HİZMETE AÇILAN KÖPRÜ KURDELE KESİLİRKEN ÇÖKTÜ

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