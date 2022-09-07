Kongo’da hizmete açılan köprü ağırlığa dayanamayarak kurdele kesimi esnasında çöktü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir olay meydana geldi. Orta Afrika ülkesinde görevliler, inşa edilen köprüyü açmak üzere toplandı. Görevlilerin katılımı ile kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Pek çok kişi, törende hazır halde bulundu. Katılımcılardan biri, kurdeleyi kestiği esnada köprü çöktü. O anlarda kameralar töreni kayda alıyordu. Ağırlığa dayanamayarak çöken köprünün üzerinde olanlar büyük korku yaşadı ve düşmemek için çaba gösterdi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde büyük bir panik yaşandı.
KÖPRÜYÜ AÇMAK İÇİN TOPLANDILAR
Orta Afrika ülkesinde yetkililer, inşa edilen köprüyü açmak üzere bir araya geldi.
KURDELE KESİLİRKEN AĞIRLIĞA DAYANAMADI
Yetkililerin katılımıyla kurdele kesim töreni düzenlendi.
Çok sayıda kişi, törende hazır bulundu.
Katılımcılardan biri, kurdeleyi kestiği anda köprü çöktü.
HİZMETE AÇILAN KÖPRÜ KURDELE KESİMİ SIRASINDA ÇÖKTÜ/ VİDEO İZLE
O anlarda kameralar kayıttaydı.
KÖPRÜNÜN ÇÖKÜŞ ANI KAMERADA
Ağırlığa dayanamayarak çöken köprünün üzerinde duranlar büyük panik yaşadı ve düşmemek için mücadele etti.
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