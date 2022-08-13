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Son dakika: Suudi Arabistan tüm vize türlerine umre yapma izni verdiğini duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: Suudi Arabistan tüm vize türlerine umre yapma izni verdiğini duyurdu

Son dakika haberine göre Suudi Arabistan'dan umre kararı... Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, turizm ve ziyaret amaçlı gelenlerin ülkede kaldığı sürece umre yapabileceklerini duyurdu.

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