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Yunanistan’dan Akdeniz'de gizli Rus petrolü operasyonu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Yunanistan’dan Akdeniz’de gizli Rus petrolü operasyonu

Rusya Ukrayna savaşı ardından Batılı ülkeler Rusya'ya çeşitli yaptırımlar yürütülürken Yunan armatörlerin Rus petrolünü Akdeniz'de farklı gemilere aktardığı kayda alındı. Japon Nikkei ajansı, Rus petrolünü taşıyan ve Akdeniz'de başka bir gemiye aktaran Yunan tankerlerini takip etti.

Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygularken Rus petrolünün gizli deniz yollarından Avrupa'ya akmayı sürdürdüğü gün yüzüne çıktı.

Japon Nikkei ajansı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana 6 ay içinde 41 geminin, Rusya'dan ayrılan ve ardından Avrupa limanlarına ulaşan tankerlerle Yunanistan sahillerinde gemiden gemiye petrol transferi yaptığını belirtti.

AMBARGO BAŞLADIĞI GÜNDEN İTİBAREN…

Haberde; Avrupa Birliği ve İngiltere yıl sonundan itibaren Rus petrolü ithalatını tamamen yasaklamayı planlarken petrol ambargosu başladığı günden itibaren kaynağı belirli olmayan gemiler aracılığı ile petrol transferinin devam ettiği belirtildi.

24 Ağustos'ta Nikkei, Yunanistan'ın güneyindeki Laconian Körfezi'nde bir tankerden diğerine petrol transferini görüntüledi.

Rus petrolünün saklı deniz rotaları üzerinden Avrupa'ya akmaya devam ettiğini Belirten ajans, Ukrayna savaşının ardından geçen 6 ayda bu şekilde Rus petrolü taşıyan 41 tankerin Yunanistan açıklarında gemiden gemiye transfer yaptığını, geçen sene aynı dönemde bu sayının sadece 1 olduğunu yazdı.

Mora Yardımadası'nda Lakorya Körfezi'ne yakın bölgede oturan bir Yunanistan vatandaşı olan 55 yaşındaki Thalis Ladakakis'in açıklamalarına yer verilen haberde Ukrayna savaşı sonrasında körfezde gemiden gemiye petrol transferinin hızla arttığını belirtti. "Petrolün denize akmasına neden olabilecek büyük kaza riski var. Petrol tankerlerinden çıkan egzoz gazı ve çöpler de sorun teşkil ediyor ve hem balıkçılık hem de turizm sektörü için sıkıntı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Refinitiv verilerini kullanan Nikkei muhabirleri, son 6 ayda Yunanistan açıklarında, 175 tankerin bu yolla 23,9 milyon varil Rus petrolünü başka bir tankere transfer ettiğini tespit etti.

24 Şubat-22 Ağustos tarihleri arasında geçen yıl bu yolla taşınan Rus petrolü miktarının 4,3 milyon varil olduğunu belirtti.

'ULUSLARARASI SULARDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR' İDDİASI

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, AB'nin temmuzda Rus petrolü ithalatı günlük ortalama 2,8 milyon varil olmuştu. Bu rakam, ocak ayı ortalamasının yüzde 26 aşağısında. Nikkei'ye konuşan Yunan yetkililer ise, petrol transferinin Yunan karasularında değil uluslararası sularda gerçekleştiğini iddia etti.

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