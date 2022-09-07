Yunanistan’dan Akdeniz’de gizli Rus petrolü operasyonu

Mora Yardımadası'nda Lakorya Körfezi'ne yakın bölgede oturan bir Yunanistan vatandaşı olan 55 yaşındaki Thalis Ladakakis'in açıklamalarına yer verilen haberde Ukrayna savaşı sonrasında körfezde gemiden gemiye petrol transferinin hızla arttığını belirtti. "Petrolün denize akmasına neden olabilecek büyük kaza riski var. Petrol tankerlerinden çıkan egzoz gazı ve çöpler de sorun teşkil ediyor ve hem balıkçılık hem de turizm sektörü için sıkıntı yaratıyor" ifadelerini kullandı.