07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Nijerya’da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde kaçırılan 15 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi. Ülkede, artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA