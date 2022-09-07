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ABD'den Rusya için çarpıcı Kuzey Kore iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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ABD’den Rusya için çarpıcı Kuzey Kore iddiası

ABD ile Rusya arasında Ukrayna savaşı ile tavan yapan gerilime bir yenisi daha eklendi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve topçu mermisi almış olabileceğini öne sürdü. Kirby, ancak bu silahların sahada kullanılmaya başlandığına dair henüz bir ibare olmadığını söyledi.

John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirleri ile yaptığı toplantıda ABD'nin dış politikasını değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sattığı iddialarını doğrulayan Kirby, "Bize göre bu satışın içinde milyonlarca roket ve topçu mermisi var. Bu satışın tamamlanıp bu silahların sahada kullanılmaya başladığına dair ise henüz bir ibare yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, söz konusu satın alımın Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda ne kadar "umutsuz ve çaresiz" olduğunun bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in Rusya konusundaki tutumuna da değinen Kirby, "Çin'in Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiğine ilişkin bir işaret görmedik." diye konuştu.

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