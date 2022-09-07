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Japonya ülkeye günlük yeni yolcu giriş sayısını 50 bine çıkardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Japonya ülkeye günlük yeni yolcu giriş sayısını 50 bine çıkardı

Japon hükümeti, Kovid-19 salgını kaynaklı sınır kapısı önlemlerini hafifletme kararı aldı. Son 24 saatte virüsten 320 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da son bir günde Kovid-19 kaynaklı 112 bin 198 vaka kaydedildi.

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