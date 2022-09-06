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Yunanistan'dan Türkiye sınırı için karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Yunanistan’dan Türkiye sınırı için karar

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen 40 kilometre uzunluğundaki çelik çitlere 140 kilometre daha ilave yapılacağını bildirdi.

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