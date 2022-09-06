Hukuk şimdi mi aklına geldi Miçotakis? Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın S-300 tacizine yönelik, "Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında, bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz" dedi.