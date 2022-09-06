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Hukuk şimdi mi aklına geldi Miçotakis? Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Hukuk şimdi mi aklına geldi Miçotakis? Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması...

Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten açıklama geldi. Ege'de her türlü hukuk tanımazlığı yapan Miçotakis uluslararası hukuka gönderme yaparak "Yunanistan’ın değişmeyen pozisyonunun uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan diyalog." ifadelerini kullandı.

Ege'de hukuk dışı her türlü işi yapan ve Türkiye karşıtı provokasyonları sürdüren Yunanistan'dan Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yönelik açıklama geldi.

Her türlü hukuk tanımazlıkta zirve yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis bu sefer uluslararası hukuka sarıldı.

HUKUKA BAĞLILARMIŞ!

Miçotakis "Yunanistan'ın değişmeyen pozisyonunun uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan diyalog. NATO müttefiki bir ülkeden, Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamaya kadar varan tehditler almasının Yunanistan için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

RADAR KİLİDİNİ KİM ATTI MİÇOTAKİS?

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi.

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın S-300 tacizine yönelik, "Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında, bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz" dedi.

"MUHATABIMIZ DEĞİL"

Erdoğan, "Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini arttıran Yunanistan'la ilgili olarak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum, Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengemiz olmadığı için muhatabımız da değildir." açıklamasını yaptı.

Yunanistan’a operasyon mu düzenlenecek?

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