ABD üç maymunu oynuyor: Yunanistan'ın tahrikleri sorulunca suspus oldular
Yunanistan’ın NATO görevi icra eden Türk F-16 uçaklarına S-300 hava savunma sistemleri ile radar kilidi atması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, gelişmeye ilişkin kendisine yöneltilen soruya, "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok." yanıtını verdi.
Yunanistan, provokatif tacizlerinin seviyesini NATO görevi icra eden Türk F-16'larına Girit açıklarında S-300 hava savunma sistemleri ile kilit atmakla bir üst noktaya taşıdı, ancak Pentagon bu eylemlere yönelik soruları yanıtsız bırakıyor.
YUNAN TAHRİKLERİ SORULUNCA CEVAP VEREMEDİ
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Yunan S-300'leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı, bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusuna "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok." yanıtını verdi.
TANSİYONU "DİYALOGLA DÜŞÜRME" ÇAĞRISI
Muhabirin, "ABD de NATO görevi kapsamında birçok yabancı ülkenin hava sahasında uçuyor. ABD'ye böyle bir görev sırasında bu tür bir şey yapılırsa bu sizin için kabul edilebilir bir durum olur mu?" sorusuna Ryder, "(ABD Savunma Bakanı Lloyd) Austin geçmişte hem Türk hem de Yunan mevkidaşıyla konuştu ve Ege'deki tansiyonları yapıcı bir diyalogla düşürme çabalarının devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.
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