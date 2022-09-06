İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss Kraliçe 2. Elizabeth’ten hükümeti kurma görevini aldı

TRUSS'IN BUGÜN YENİ KABİNESİNİ AÇIKLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve görevindeki ilk konuşmasını yapacak.

Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması bekleniyor.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.