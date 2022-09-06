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Rusya'da özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerden" hisse almaları yasaklanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Rusya’da özel yatırımcıların dost olmayan ülkelerden hisse almaları yasaklanıyor

Rusya'da özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerden" hisse almaları yasaklanıyor. Rusya Merkez Bankası, özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerdeki" şirketlerin hisselerini almalarının 1 Ocak 2023`ten itibaren yasaklanacağını bildirdi.

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