Rusya'dan Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! 3 Su-25 savaş uçağı düşürdük
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Mıkolayiv bölgesinde 3 Su-25 savaş uçağı düşürdüklerini bildirdi. Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ordusunun Mıkolayiv-Krivorojskiy yönlerindeki pozisyonunu koruma çabasının sürdüğünü aktaran Konaşenkov, Visunsk, Yavkino, Berezenegovatoye ve Çervonopolye yerleşim birimleri yakınlarında Ukrayna askerlerinin ve askeri teknik araçların etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Konaşenkov, Velikoye Artakovo yerleşim birimi yakınlarında da 3 roket ve topçu deposunun vurulduğunu kaydetti.
Denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle Dnipro bölgesinde Karpovka yerleşim birimi yakınlarında Mıkolayiv-Krivorojskiy yönüne Ukrayna birliklerine akaryakıt sağlayan büyük bir depoyu vurduklarını aktaran Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin 1 tanesi Mıkolayiv bölgesindeki Snigirevka, 2 tanesi Mirnoye'de olmak üzere Ukrayna'ya ait toplam 3 Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü ifade etti.
Konaşenkov, "Bir gün içinde Mıkolayiv-Krivorojskiy yönünde düşman 12 tank, 11 piyade savaş aracı, 8 zırhlı araç, 6 ağır makineli silahlı pikap ve 210'dan fazla asker kaybetti." dedi.
Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Artyömovsk (Bahmut) yakınlarında Ukrayna ordusuna ait 54. ve 93. Mekanize birliklerinin geçici konuşlandığı noktaları vurduklarını söyleyen Konaşenkov, bu saldırılarda 250 civarında Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rus hava kuvvetlerinin Zaporijya bölgesinde Veselyanka yerleşim birimi yakınlarında 65. Mekanize birliklerinin geçici konuşlanma noktasına yaptığı saldırıda 100 civarında Ukraynalı gücün etkisiz hale getirildiğini bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Zaytsevo civarında Ukrayna birliklerinin görevlerini yerine getirmeyi reddettiğini ve pozisyonlarını terk ettiğini aktardı.
Harkiv bölgesinde Kamennaya Yaruga, Zaporijya bölgesinde Poltavka ve Donetsk bölgesinde Grigorovki yakınlarında Ukrayna ordusunun asker ve askeri teknik araç kaybına uğradığını ifade eden Konaşenkov, Donetsk, Herson ve Harkiv'de farklı noktalarda Ukrayna'nın 12 insansız hava aracını vurduklarını dile getirdi.
Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 290 uçak, 152 helikopter, 1889 insansız hava aracı, 373 hava savunma füze sistemi, 4 bin 845 tank ve zırhlı araç, 825 çok namlulu roketatar, 3 bin 369 obüs ve havan topu, 5 bin 343 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.
Kiev yönetiminin Zaporijya Nükleer Santrali'nde felaket yaratmaya yönelik provokasyon girişimlerini sürdürdüğünü öne süren Konaşenkov, bir gün içerisinde santralin bulunduğu Energodar şehrine ve santral sahasına Ukrayna ordusu tarafından 15 topçu saldırısı düzenlendiğini anlattı.
Yapılan topçu saldırılarında mermilerden birinin santralin 1 numaralı özel blokunun çatısına, ikincisinin 2 numaralı enerji blokunun yanındaki su deposu civarına düştüğünü dile getiren Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunu aktardı.
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