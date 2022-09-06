Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! 3 Su-25 savaş uçağı düşürdük

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 290 uçak, 152 helikopter, 1889 insansız hava aracı, 373 hava savunma füze sistemi, 4 bin 845 tank ve zırhlı araç, 825 çok namlulu roketatar, 3 bin 369 obüs ve havan topu, 5 bin 343 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Kiev yönetiminin Zaporijya Nükleer Santrali'nde felaket yaratmaya yönelik provokasyon girişimlerini sürdürdüğünü öne süren Konaşenkov, bir gün içerisinde santralin bulunduğu Energodar şehrine ve santral sahasına Ukrayna ordusu tarafından 15 topçu saldırısı düzenlendiğini anlattı.

Yapılan topçu saldırılarında mermilerden birinin santralin 1 numaralı özel blokunun çatısına, ikincisinin 2 numaralı enerji blokunun yanındaki su deposu civarına düştüğünü dile getiren Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunu aktardı.