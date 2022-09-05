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Son dakika: Ursula von der Leyen'den Putin'e tepki: Enerjiyi silah olarak kullanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Son dakika: Ursula von der Leyen’den Putin’e tepki: Enerjiyi silah olarak kullanıyor

Son dakika haberi: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus lider Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını bildirdi.

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