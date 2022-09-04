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Haberler Dünya Haberleri Görev süresini tamamladı! ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan emekliye ayrıldı

Görev süresini tamamladı! ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan emekliye ayrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Görev süresini tamamladı! ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan emekliye ayrıldı

ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresinin dolduğu, tecrübeli büyükelçinin emekliye ayrıldığı bildirildi.

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