6.6 büyüklüğünde deprem! Çin’de bilanço ağırlaşıyor... Can kaybı 46’ya yükseldi

DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Devlet Başkanı Şi Cinping, afetten etkilenenleri kurtarmak için tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulundu. Hayat kurtarmanın ve can kayıplarını azaltmanın öncelikli görev olduğunu vurgulayan Şi, artçı sarsıntılara karşı deprem rakibinin yapılması ve ikinci afetlere karşı tedbirli olunması gereğine işaret etti.

Şi, depremden etkilenenlerin ivedilikle yeniden yerleştirilmesi ve tehlike bölgesinden uzaklaştırılması gerektiğini belirtirken, ordu ve polis güçlerinin de yerel yönetimlerle iş birliği içinde kurtarma çalışmalarına destek vermesini istedi.