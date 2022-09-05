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Çin'de 6,8 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce görevli bölgeye gitti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Çin’de 6,8 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce görevli bölgeye gitti

Son dakika haberine göre Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel basındaki haberlere göre, Luding ilçesinden 30, çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde 6,8 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Luding ilçesinin 39 kilometre yakınında olduğu belirlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Luding ilçesinden 30, çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Depremde henüz can kaybı bildirilmezken internette bölge sakinlerinin çektiği videolarda ciddi sarsıntıya yol açtığı görülen depremin yıkıma yol açmış olabileceğinden endişe ediliyor.

2013'TE 11 BİN 500 KİŞİ YARALANMIŞTI

Luşan'da 2013'te 7 büyüklüğündeki depremde 196 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralanmıştı.

2008'de aynı fay hattı üzerindeki Vınçüen'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde ise 87 binden fazla kişi ölmüş, 370 bini yaralanmış, yaklaşık 5 bin kişi evsiz kalmıştı.

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