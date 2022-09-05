Çin’de 6,8 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce görevli bölgeye gitti

Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Depremde henüz can kaybı bildirilmezken internette bölge sakinlerinin çektiği videolarda ciddi sarsıntıya yol açtığı görülen depremin yıkıma yol açmış olabileceğinden endişe ediliyor.