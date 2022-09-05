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Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, 2 kişinin bıçaklı saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırdıkları belirtildi.

Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore da eyaletin başkenti Regina'da düzenlediği basın toplantısında, "İlk belirlemelere göre saldırılarda 10 kişi öldü.

KANADA'DA BIÇAKLI SALDIRI / VİDEO

Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

Hastanelere yaralı olarak 15 kişi kaldırıldı. Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz.

Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz.

Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

Görgü tanıkları, James Smith Cree Nation'da ambulans helikopterlerle 3 taşıma yapıldığını belirtti.

Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. RCMP, "Güvenli bir yerden ayrılmayın. Başkalarının evinize girmesine izin verirken dikkatli olun. Şüpheli kişilere yaklaşmayın. Araç kullanıyorsanız otostopçuları almayın." uyarısında bulundu.

Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı

RCMP'nin sosyal medya paylaşımlarında, şüphelilerin bulunması için "tehlikeli kişiler alarmı" yayınlandığı belirtildi ve "Şüpheliler kaçak olduğu için uyarının Manitoba ve Alberta eyaletlerine de uzatılmasını istedik." ifadesi kullanıldı.

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