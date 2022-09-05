Kanada polisi her yerde onları arıyor! 2 kardeş ülkeyi kana buladı: 10 ölü 15 yaralı
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, 2 kişinin bıçaklı saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırdıkları belirtildi.
RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore da eyaletin başkenti Regina'da düzenlediği basın toplantısında, "İlk belirlemelere göre saldırılarda 10 kişi öldü.
Hastanelere yaralı olarak 15 kişi kaldırıldı. Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz.
Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz.
Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.
Görgü tanıkları, James Smith Cree Nation'da ambulans helikopterlerle 3 taşıma yapıldığını belirtti.
RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. RCMP, "Güvenli bir yerden ayrılmayın. Başkalarının evinize girmesine izin verirken dikkatli olun. Şüpheli kişilere yaklaşmayın. Araç kullanıyorsanız otostopçuları almayın." uyarısında bulundu.
RCMP'nin sosyal medya paylaşımlarında, şüphelilerin bulunması için "tehlikeli kişiler alarmı" yayınlandığı belirtildi ve "Şüpheliler kaçak olduğu için uyarının Manitoba ve Alberta eyaletlerine de uzatılmasını istedik." ifadesi kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...
- Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
- Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?
- Bursluluk sınav kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF...
- TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? TEFE TÜFE, kira artış oranı...
- Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...
- EYT'de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...
- MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?
- BURSLULUK SINAV YORUMLARI: Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? İşte Twitter yorumları...
- İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı?