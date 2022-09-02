Son dakika: Avrupa’ya gaz akışı süresiz olarak durduruldu

RUSYA'NIN AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATI HIZLA AZALIYOR

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.