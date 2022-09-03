Türkiye’nin vazgeçilmez küresel liderliği! Boris Johnson’dan Başkan Erdoğan’a tebrik

İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Liderlerin, iki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için genişletmeyi temenni ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca, savunma teknolojisi ve nükleer enerjide iş birliğini artırmak için heyecan verici yeni fırsatları ele aldıkları vurgulandı.