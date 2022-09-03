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Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği! Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a tebrik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Türkiye’nin vazgeçilmez küresel liderliği! Boris Johnson’dan Başkan Erdoğan’a tebrik

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başkan Erdoğan'a Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olmasına ilişkin "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği" nedeniyle tebrik etti. Johnson ayrıca Türkiye ile iş birliğini arttırmak için heyecanlı olduklarının altını çizdi. İşte detaylar...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği"nden ötürü tebrik etti.

MEMNUNİYET KARŞILADIK

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin artan İngiltere-Türkiye ticaretini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Liderlerin, iki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için genişletmeyi temenni ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca, savunma teknolojisi ve nükleer enerjide iş birliğini artırmak için heyecan verici yeni fırsatları ele aldıkları vurgulandı.

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ KÜRESEL LİDER

Açıklamada, "Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden dolayı tebrik etti." ifadesine yer verildi.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ayrıca, açıklamada, Johnson'ın, Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımların sürdürülmesi dahil Ukrayna'nın sebepsiz işgaline karşı bu ülkeyi desteklemeye devam etmenin önemini vurguladığı bildirildi.

Liderlerin, gelecek için birbirlerine iyi dilek temennisinde bulundukları kaydedilen açıklamada, Johnson ve Erdoğan'ın, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkinin güçlenerek devam edeceği konusunda mutabık olduğunun altı çizildi.

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