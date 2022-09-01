Macron kıskandı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?

"RUSYA İLE KONUŞAN TEK DÜNYA GÜCÜNÜN TÜRKİYE OLMASINI KİM İSTER?"

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından sonra birkaç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması yapan Macron, diyalog konusundaki görüşlerini açıklarken "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.