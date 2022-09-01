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Macron kıskandı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Macron kıskandı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini savunarak, "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" dedi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Fransız büyükelçilerin toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya saldırısının ardından barış sağlanabilmesi adına Rusya ile diyaloğun gerekliliğine işaret etti.

"RUSYA İLE KONUŞAN TEK DÜNYA GÜCÜNÜN TÜRKİYE OLMASINI KİM İSTER?"

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından sonra birkaç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması yapan Macron, diyalog konusundaki görüşlerini açıklarken "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.

"MÜTTEFİKLERLE KOORDİNASYON İÇİNDE KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Macron, kendilerini güçsüz bırakacak "yanlış ahlaka" teslim olmamaları gerektiğini de ifade ederek, "Bir diplomatın işi özellikle anlaşamadığımız kişiler başta olmak üzere herkesle konuşmaktır. Müttefiklerimizle koordinasyon içinde konuşmaya devam edeceğiz." dedi.

"BARIŞ UKRAYNA'YA BAĞLI"

Dünya güçlerinin "müzakere edilmiş bir barışa" hazırlanması gerektiğini dile getiren Macron, bunun zamanlamasının ve şartlarının Ukrayna'ya bağlı olduğunu vurguladı.

"UZUN BİR SAVAŞA HAZIR OLUN"

Macron, "Uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Gerginliğin tırmanmasından kaçınmalı ve barışı hazırlamalıyız." diye konuştu.

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