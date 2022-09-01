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İsrail 'keyfi nakli' geri çekti: Filistinli tutuklular açlık grevini bıraktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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İsrail ’keyfi nakli’ geri çekti: Filistinli tutuklular açlık grevini bıraktı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, bugün yapılması planlanan süresiz açlık grevini durdurma kararı aldı. Tutukluların bu kararı, cezaevi yönetiminin "müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların periyodik ve keyfi olarak nakline" ilişkin kararını geri çekmesinin ardından aldıkları kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki tutsak Filistinlilerin hakları için çalışan sivil toplum kuruluşu (STK) Filistin Tutuklular Kuruluşu, yaptığı açıklamada, tutukluların bugün başlaması planlanan süresiz açlık grevini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

'KEYFİ NAKİL' KARARI GERİ ÇEKİLDİ

Açıklamada, tutukluların bu kararı, cezaevi yönetiminin "müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların periyodik ve keyfi olarak nakline" ilişkin kararını geri çekmesinin ardından aldıkları kaydedildi.

"BİRLİĞİ GÖRENE KADAR GERİ ADIM ATMADILAR"

Cezaevi yönetiminin prosedürlerini gözden geçirmesinin, "tutukluların her seferinde esaret altında somutlaşan kararlılığı ve birliğini görene kadar geri adım atmadığına işaret ettiği" vurgulandı.

4 BİN 500 FİLİSTİNLİ TUTUKLU BULUNUYOR

Filistinli tutuklular, hapishane yönetiminin daha önce kendileriyle yaptığı anlaşmaları geri çekmesi nedeniyle 21 Ağustos'tan bu yana başlattıkları protesto eylemlerinin bir parçası olarak, bugün ilk aşamada bin Filistinli mahkumun katılımıyla süresiz açlık grevi başlatacaklarını duyurmuştu.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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