Pakistan kimlik kartından fotoğraf alarak algı operasyonuna giriştiler! İşte o fotoğrafın gerçeği ve hikayesi...
Türkiye'de son dönemde mülteciler üzerinden başlatılan algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Birçok olayda ortaya çıkan sosyal medya hesabın "Who", yalan bilgiler yayarak Suriyelilere seçimler için T.C kimlik kartlarının dağıtıldığını iddia etti. Gerçeğin ise AFP'nin 2013 yılında geçtiği bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.
Örneğin "Who" rumuzunu kullanan sosyal medya kullanıcısı bir kişinin elinde tutarak gösterdiği T.C kimlik kartının görselini paylaşımına ekleyerek "AKP 2023 Seçimlerine hazırlanırken…#cokusdonemi" ifadelerini kullanıp yalan bilgiyi yaydı. Kimi sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımdaki görsele inanırken kimileri ise montaj olduğunu dile getirdi. Peki işin aslı neydi?
AFP'NIN 2013 YILINDA PAKİSTAN'DA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI KULLANDILAR
Sosyal medyada kısa sürede çokça paylaşılan ve T.C kimlik kartını gösterdiği iddia edilen kişinin Türkiye'de yaşamadığı Pakistan'da yaşadığı ortaya çıktı. 2013 yılında Afganistan'daki "Afgan Guantanamo" olarak adlandırılan Bagram hapishanesinin kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kabil hükümetine devretmesi sonrası AFP bir habere imza attı. Bu haberde bir mahkûm üzerinden hapishanede bulunan yabancı mahkûmların akıbetini gündeme getirdi. O dönem AFP, Pakistanlı olan Abdullah Razzaq'ın kardeşi Amanatullah Ali'nin 2005 yılından beri hapishanede bulunduğunu belirterek ağabeyi ile bir haber çalışması yaptı. Abdullah Razzaq kardeşi Amanatullah Ali'nin Pakistan kimlik kartını gazetecilere gösterince AFP foto muhabiri bu anı ölümsüzleştirerek fotoğrafını çekti.
SAHTE KİMLİK KARTIYLA YALANDA ZİRVEYE ÇIKTILAR!
Türkiye'deki sosyal medyada ise mülteciler hakkında yalan yanlış bilgileri yayarak karmaşa amaçlayan kişiler, T.C kimlik kartlarının mültecilere seçimler için dağıtıldığı yalanı yaymak için görsele de ihtiyaç duydu. Bu kişilerin, Pakistan kimlik kartında fotoğrafı olan Amanatullah Ali'nin fotoğrafını photoshop ile alıp sahte T.C kimlik kartına yerleştirdiği ortaya çıktı. T.C kimlik kartına uydurma bilgiler ekleyerek bu eklenen fotoğraflı kimlik kartını sosyal medyadan paylaşanlar "AKP 2023 Seçimlerine hazırlanırken…" diyerek kara propagandayı sürdürdü.
YALAN İÇERİĞİ YÜZLERCE KİŞİ PAYLAŞTI!
Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kimlik kartlarını 2017 yılında vermeye başladığı düşünüldüğünde, 2013'te Afganistan'daki hapishanede bulunan Amanatullah Ali'nin Pakistan kimlik fotoğrafını kullananlar, bu kişinin adını soyadını da Berkecan Erdoğan olarak değiştirip sahte kimlik kartına ekleyerek yalanda zirve yaptı. İşin aslı ortaya çıktı ama sosyal medyada bu yalan içeriğe inanan binlerce kişi sahte kimlik kartını paylaşmayı sürdürüyor.
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