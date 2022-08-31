İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten 96 yıl sonra bir ilk! Ülkenin yeni başbakanını İskoçya'da kabul edecek
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 5 Eylül'de açıklanacak ülkenin yeni başbakanını, "ilk kez" yaz tatillerini geçirdiği İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde kabul edecek.
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin, 6 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde Başbakan Boris Johnson'ın istifasını kabul edeceğini ve ardından yeni başbakanla görüşeceğini açıkladı.
96 yaşındaki Kraliçe'nin, yaz tatilini geçirdiği Aberdeenshire'daki Balmoral Malikanesi'nde kalması tavsiye edildi.
İngiltere Kraliçesi, tahta çıktığı tarihten bu yana ülkenin yeni başbakanlarını Buckingham Sarayı ya da Windsor Kalesi'nde kabul ediyordu.
Kraliçe 2. Elizabeth, genellikle ağustostan ekime kadar tatilini ailesiyle İskoçya'daki bu malikanede geçiriyor.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.
Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.
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