İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten 96 yıl sonra bir ilk! Ülkenin yeni başbakanını İskoçya’da kabul edecek

96 yaşındaki Kraliçe'nin, yaz tatilini geçirdiği Aberdeenshire'daki Balmoral Malikanesi'nde kalması tavsiye edildi.

İngiltere Kraliçesi, tahta çıktığı tarihten bu yana ülkenin yeni başbakanlarını Buckingham Sarayı ya da Windsor Kalesi'nde kabul ediyordu.