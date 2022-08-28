Hollanda Rotterdam'da mangal ölümle bitti! Kamyon piknik alanına daldı
Hollanda'da parkta piknik yapan kalabalığın arasına yoldan çıkan bir kamyon daldı. Rotterdam'da meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaza, Rotterdam kentinin güneyindeki Nieuw-Beijerland kasabasında meydana geldi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün kontrolündeki kamyonetin yoldan çıkarak parkta piknik yapan kasaba sakinlerinin arasına daldığı ifade edildi.
HOLLANDA'DA MANGAL ÖLÜMLE BİTTİ! VİDEO
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i yoğun bakımda olmak üzere 7 kişinin yaralandığı duyuruldu.
"MANGAL PARTİSİ YAPILIYORDU"
Polisin açıklamasında, parkta mangal partisi düzenlendiği bu sebeple kaza yerinde birçok kişinin bulunduğu aktarıldı. Polis ayrıca bölgede yaşayanlardan fotoğraf ve görüntü konusunda yardım istedi. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.
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