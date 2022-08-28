Hollanda Rotterdam’da mangal ölümle bitti! Kamyon piknik alanına daldı

"MANGAL PARTİSİ YAPILIYORDU"

Polisin açıklamasında, parkta mangal partisi düzenlendiği bu sebeple kaza yerinde birçok kişinin bulunduğu aktarıldı. Polis ayrıca bölgede yaşayanlardan fotoğraf ve görüntü konusunda yardım istedi. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.