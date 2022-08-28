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Hollanda Rotterdam'da mangal ölümle bitti! Kamyon piknik alanına daldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Hollanda Rotterdam’da mangal ölümle bitti! Kamyon piknik alanına daldı

Hollanda'da parkta piknik yapan kalabalığın arasına yoldan çıkan bir kamyon daldı. Rotterdam'da meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinin güneyinde, İspanya vatandaşı olduğu ifade edilen sürücünün kontrolündeki kamyonet, yoldan çıkarak bir parkta piknik yapanların arasına daldı. Kazada, 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Rotterdam kentinin güneyindeki Nieuw-Beijerland kasabasında meydana geldi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün kontrolündeki kamyonetin yoldan çıkarak parkta piknik yapan kasaba sakinlerinin arasına daldığı ifade edildi.

HOLLANDA'DA MANGAL ÖLÜMLE BİTTİ! VİDEO

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i yoğun bakımda olmak üzere 7 kişinin yaralandığı duyuruldu.

"MANGAL PARTİSİ YAPILIYORDU"

Polisin açıklamasında, parkta mangal partisi düzenlendiği bu sebeple kaza yerinde birçok kişinin bulunduğu aktarıldı. Polis ayrıca bölgede yaşayanlardan fotoğraf ve görüntü konusunda yardım istedi. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

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