Sarhoş diplomatın elçiliğe geliş anı kamerada! Ayakta duramıyor! Rusya ABD ile sosyal medyadan öyle bir dalga geçti ki...
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde bir çalışanın sarhoş bir şekilde elçilik binasına ulaşmaya çalıştığı anlar sosyal medyayı salladı. Rusya tarafından paylaşılan görüntülerde ABD ile dalga geçilirken, “Buradaki gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomasi tarihinde görülmüş bir ilke imza atarak Twitter üzerinden ABD'ye resmi bir sataşmaya imza attı.
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Rus Bakanlığın Twitter hesabından ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının sarhoş şekilde sokaklarda gezip, büyükelçilik binasına girmeye çalıştığına dair güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.
Rus Dışişleri'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda yer alan video, "Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin bir çalışanı, rejimle tüm gücüyle mücadele ediyor" ifadeleri ile başlıyor. Videoda sarhoş kişinin 10 Temmuz 2022'de sabaha karşı 5'te elçiliğe dönmeye çalıştığı anlar yer alıyor.
Kimliği açıklanmayan ve elçilik çalışanı olduğu iddia edilen kişinin düz yolda yürüyemeyecek kadar sarhoş vaziyette olduğu görülüyor. Elçiliğin kapısına kadar ulaşan çalışan, bir türlü içeri giremiyor. Daha sonra binayı koruyan Rus bir polis, çalışana kimliğini soruyor. Tüm bu anlar ise civardaki güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor. Video, çalışanın elçilik kapısından dönmesi ile son buluyor.
Diplomatın görüntüleriyle dalga geçen Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Buradaki gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir" ifadelerini ekledi.
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