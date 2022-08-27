Sarhoş diplomatın elçiliğe geliş anı kamerada! Ayakta duramıyor! Rusya ABD ile sosyal medyadan öyle bir dalga geçti ki...

Kimliği açıklanmayan ve elçilik çalışanı olduğu iddia edilen kişinin düz yolda yürüyemeyecek kadar sarhoş vaziyette olduğu görülüyor. Elçiliğin kapısına kadar ulaşan çalışan, bir türlü içeri giremiyor. Daha sonra binayı koruyan Rus bir polis, çalışana kimliğini soruyor. Tüm bu anlar ise civardaki güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor. Video, çalışanın elçilik kapısından dönmesi ile son buluyor.