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Serbest seyahat konusunda anlaşma sağlandı! AB resmen duyurdu! Kosova ve Sırbistan...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Serbest seyahat konusunda anlaşma sağlandı! AB resmen duyurdu! Kosova ve Sırbistan...

AB, Kosova ile Sırbistan arasında Kosovalı Sırplar dahil, tüm vatandaşların serbest seyahati konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

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