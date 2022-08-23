Hindistan’da Hz. Muhammed’e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında

Görüntülerde, polislerin ellerindeki lathi coplarıyla (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) gençleri dövdüğü görülüyor. Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath'ın eski basın danışmanı da olan Tripathi'nin paylaştığı görüntülerde, gençlerin kendilerini darbelerden korumaya çalıştığı dikkati çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları da görüntülere "Polis vahşeti. (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi'nin tüm polisleri Hindistan'daki Müslümanlara karşı nasıl radikalleştirdiğini görün." gibi ifadelerle tepkilerini belirtti.