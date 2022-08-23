Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında
Hindistan’da Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve şiddet her geçen gün tırmanıyor. Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Milletvekili Thakur Raja Singh, Hz. Muhammed hakkında hakaret içeren açıklamalar yapmaktan gözaltına alındı.
Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinde aleyhinde birden fazla dava açılan Singh gözaltına alındı.
Singh, dün, Hz. Muhammed hakkında hakaret içeren yorumlar yaptığını gösteren video yayınlamış, şehrin birçok bölgesinde Singh'e karşı protestolar düzenlenmişti.
Polis yetkilileri gözaltına alınan Singh'in davası hakkındaki detayların daha sonra paylaşılacağını bildirdi.
BJP ESKİ SÖZCÜSÜ HAKKINDAKİ DAVA DEVAM EDİYOR
Hindistan'da BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti. İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP eski sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.
BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 8 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.
Sharma'ya İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 9 Haziran'da dava açılmıştı.
MÜSLÜMAN AİLELERİN EVLERİ YIKILDI
Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın İslamiyet ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hakkında söylediği hakaret dolu sözler nedeniyle Müslümanlar sokaklara indi.
300 KİŞİ TUTUKLANDI
Düzenlenen protestolarda şu ana kadar 300 kişinin tutuklandığı bildirilirken, Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü, Uttar Pradesh Eyaleti Başkanı Yogi Adityanath'ın kentteki ayaklanmalara katılmakla suçlanan kişilerin yasadışı kurumlarının ve evlerinin yıkılmasını emrettiğini söyledi.
İNSANLARIN EVLERİNİ YIKTILAR
Kentte, başlatılan protestolarla bağlantılı olduğu iddia edilen ve taş atmakla suçlanan iki kişinin de bugün evleri yıkılırken, yıkılan evlerden birinin Javed Ahmed adlı bir politikacıya ait olduğu belirtildi.
2 ÖLÜ, 10 YARALI
Hindistan'ın Ranchi kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.
HAPİSHANEDE DAYAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan protestolara sahne olan Uttar Pradeş eyaletinde polislerin, Müslüman gençleri darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, BJP'li Eyalet Meclisi Üyesi Shalabh Mani Tripathi, Twitter hesabından "İsyancılara hediye iadesi" başlığıyla video paylaştı. Uttar Pradeş'in Saharanpur kentindeki bir karakolda 10 Haziran'da kaydedilen videoda, 2 polisin 9 Müslüman gence kötü muamelesi gözler önüne serildi.
Görüntülerde, polislerin ellerindeki lathi coplarıyla (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) gençleri dövdüğü görülüyor. Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath'ın eski basın danışmanı da olan Tripathi'nin paylaştığı görüntülerde, gençlerin kendilerini darbelerden korumaya çalıştığı dikkati çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları da görüntülere "Polis vahşeti. (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi'nin tüm polisleri Hindistan'daki Müslümanlara karşı nasıl radikalleştirdiğini görün." gibi ifadelerle tepkilerini belirtti.
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