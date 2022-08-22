Almanya ekonomisinde resesyon tehlikesi!

ENFLASYON ÇİFT HANELERE ÇIKABİLİR

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enflasyon oranının yakında %10 gibi çift hanelere çıkabileceğini söyledi. Alman Rheinische Post gazetesinbe açıklamalarda bulunan Almanya Merkez Bankası Başkanı, Almanya Ekonomisi resesyona girebilir uyarısını da yaptı. Konjoktürel gelişmeler için de açıklamalarda bulundu.

Eğer enerji krizi biraz daha büyürse gelecek kış bir resesyon olması olası diye konuştu. Özellikle toplu sözleşmeler konusunda uyarılarda bulundu. Tarafları sorumlu davranmaya çağırdı. Çok büyük zamlar istenmesinden kaçınılmasını istedi.

Nagel, akaryakıt indirimi ve 9 euroluk bilet uygulamasının ay sonunda sona ereceğini hatırlattı. Bu nedenle enflasyon %10'a çıkabilir, dedi.

ENFLASYON 2023 'TE DE YÜKSEK OLACAK

Gaz ve elektrik fiyatları da beklenenden fazla arttı diye konuşan Nagel, enflasyonun sadece bu yıl değil, 2023 'te de aynı şekilde yüksek seviyelerde seyredeceğini söyledi. Enerji krizinin daha da kötüleşmesi durumunda ekonomide bir durgunluğun yaşanabileceğini vurguladı. Kuraklığın beraberinde getireceği tehlikelere de değindi. Özellikle düşük su seviyesi nedeniyle taşımacılığın zor durumda olduğunu, yük gemilerinin istediği yükü taşıyamayacağını bildirdi. Bunun da 2023'ün ikinci çeyreği için beklentilerin biraz daha aşağı çekilebilmesine neden olabileceğine dikkat çekti.

DAHA FAZLA FAİZ ARTIRILMASI GEREK

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'na da bir uyarıda bulundu. Daha fazla faiz artırılması gerektiğini söyledi. Almanya çift haneli enflasyonu son olarak %11'lik seviyede 71 yıl önce 1951 yılında görmüştü. Avrupa Merkez Bankası'nın bir sonraki fazi kararı 8 Eylül'de beklendiğini söyledi, Nagel. Genel beklenti faizlerin daha da artması dedi ancak herhangi bir rakam telafuz etmekten kaçındı. Almanya Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Bankası'nın gerekli adımları atacağına inandığını belirtti.