Almanya ekonomisinde resesyon tehlikesi!
Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun iki haneli seviyelere çıkması durumunda Almanya'da son 70 yılın en yüksek enflasyonunun yaşanacağını söyledi.
Dünya ekonomisini dengelerini bozan pandeminin bıraktığı hasarlara ek olarak 2022 şubatında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda ve enerji fiyatlarına olan olumsuz etkileri ülke ekonomilerini zorlamaya devam ediyor.
Tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal eden Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararları pahalıya patladı. Rusya Batılı ülkelerin kendisine yönelik uyguladığı yaptırımlara "rubleyle ödeme" sistemini yürürlüğe koyarak yanıt verdi. Sisteme uymayanların da gazını kesti. Avrupa bu yaşananlardan sonra enerjide kısıtlamalara ve tasarrufa gitme kararı aldı.
Pandemide uygulanan genişletici politikaların sebep olduğu enflasyona, tedarik zincirinden ve kuzeydeki savaştan kaynaklanan arz yetersizliğinin fiyatları yükseltmesi de eklenince gelişmiş ülkeler için bile çift haneli enflasyonlara yaklaşmak kaçınılmaz oldu.
Dünya çapında yaşanan enflasyon artışlarının ardından merkez bankaları da faiz artırımlarına başladı. Amerika Merkez Bankası'nın (FED) 28 yıl sonra yaptığı en büyük faiz artırımına (75 baz puan) takiben temmuz ayında da Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 yılın ardından 50 baz puan faiz arttırımına gitti. ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından enflasyon tehdidinin artması durumunda teşvikleri daha hızlı geri çekeceklerini söylemişti.
A Haber muhabiri İsmail Erel'in aktardığı bilgilere göre, Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, ülke ekonomisinin resesyona girebileceğine ve enflasyonun 70 yılın zirvesine çıkabileceğine dair uyarılarda bulundu.
ENFLASYON ÇİFT HANELERE ÇIKABİLİR
Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enflasyon oranının yakında %10 gibi çift hanelere çıkabileceğini söyledi. Alman Rheinische Post gazetesinbe açıklamalarda bulunan Almanya Merkez Bankası Başkanı, Almanya Ekonomisi resesyona girebilir uyarısını da yaptı. Konjoktürel gelişmeler için de açıklamalarda bulundu.
Eğer enerji krizi biraz daha büyürse gelecek kış bir resesyon olması olası diye konuştu. Özellikle toplu sözleşmeler konusunda uyarılarda bulundu. Tarafları sorumlu davranmaya çağırdı. Çok büyük zamlar istenmesinden kaçınılmasını istedi.
Nagel, akaryakıt indirimi ve 9 euroluk bilet uygulamasının ay sonunda sona ereceğini hatırlattı. Bu nedenle enflasyon %10'a çıkabilir, dedi.
ENFLASYON 2023 'TE DE YÜKSEK OLACAK
Gaz ve elektrik fiyatları da beklenenden fazla arttı diye konuşan Nagel, enflasyonun sadece bu yıl değil, 2023 'te de aynı şekilde yüksek seviyelerde seyredeceğini söyledi. Enerji krizinin daha da kötüleşmesi durumunda ekonomide bir durgunluğun yaşanabileceğini vurguladı. Kuraklığın beraberinde getireceği tehlikelere de değindi. Özellikle düşük su seviyesi nedeniyle taşımacılığın zor durumda olduğunu, yük gemilerinin istediği yükü taşıyamayacağını bildirdi. Bunun da 2023'ün ikinci çeyreği için beklentilerin biraz daha aşağı çekilebilmesine neden olabileceğine dikkat çekti.
DAHA FAZLA FAİZ ARTIRILMASI GEREK
Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'na da bir uyarıda bulundu. Daha fazla faiz artırılması gerektiğini söyledi. Almanya çift haneli enflasyonu son olarak %11'lik seviyede 71 yıl önce 1951 yılında görmüştü. Avrupa Merkez Bankası'nın bir sonraki fazi kararı 8 Eylül'de beklendiğini söyledi, Nagel. Genel beklenti faizlerin daha da artması dedi ancak herhangi bir rakam telafuz etmekten kaçındı. Almanya Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Bankası'nın gerekli adımları atacağına inandığını belirtti.
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