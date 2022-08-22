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Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Yemen’de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü

Son dakika haberi... Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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