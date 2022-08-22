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Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Nijerya’da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı!

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazılarının da kaybolduğu belirtildi.

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