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Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı

Son dakika haberi... Etiyopya Hava Yolları uçağının uyuyakalan iki pilotu, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı. Pilotlar açığa alındı.

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