İsveç'te "NATO" diyenlerin oranında artış
İsveç'te yapılan bir ankette, NATO’ya katılmak isteyenlerin oranında artış meydana geldiği belirtildi. Mayıs ayında yapılan ankette bu oran yüzde 56 olarak kaydedilirken, yeni yayımlanan ankette bu oran yüzde 58’e çıktı.
Sifo araştırma şirketinin yürüttüğü anket sonuçlarına göre, NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 58'e yükseldi.
ORAN ARTTI
Mayısta yapılan ankette bu oran yüzde 56 olarak kaydedilirken, yeni yayımlanan ankette bu oran yüzde 58'e çıktı.
NATO ANLAŞMASININ GEÇMİŞİ
NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
Öte yandan Madrid'de yapılan zirveyle NATO'ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerine başlıyor.
İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısı gerçekleştirilecek.
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