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Çin'de 'sıfır vaka' politikası: Balıklara koronavirüs testi yapılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Çin’de ’sıfır vaka’ politikası: Balıklara koronavirüs testi yapılacak

Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü ülke olan Çin'de dünya literatürüne geçecek bir karar alındı. Ülkenin kıyı kentlerinden Xiamen'de balıklara ve balıkçılara koronavirüs testi yapılması kararı alındı. Uygulamanın, 'sıfır vaka' politikası kapsamında yürürlüğe alındığı belirtildi.

Çin'de "Sıfır vaka" politikası kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yetkililer ülkenin kıyı kenti Xiamen'de 5 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi uygulanacağı bildirilirken, testin aynı zamanda balıklara da uygulanması talimatının verildiğini duyurdu.

BALIKÇILAR YURT DIŞINDAN GEMİLERLE TEMASA GEÇİYOR

Kararın alınmasına gerekçe olarak ise bazı balıkçıların denizdeyken yasa dışı ticarete bulaşabildiği ve yurt dışından gemilerle temasa geçtiği gösterildi.

YAKIN DÖNEMDE 10 BİNDEN FAZLA VAKA GÖRÜLDÜ

Çin'in Xiamen gibi bir kıyı bölgesi olan güney Çin eyaleti Hainan, Ağustos ayının başından bu yana 10 binden fazla koronavirüs vakası kaydetmiş ve yetkililer bu salgının balıkçı topluluğuyla bağlantılı olabileceğine inandıklarını belirtmişti.

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