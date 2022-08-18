Çin’de ’sıfır vaka’ politikası: Balıklara koronavirüs testi yapılacak

YAKIN DÖNEMDE 10 BİNDEN FAZLA VAKA GÖRÜLDÜ



Çin'in Xiamen gibi bir kıyı bölgesi olan güney Çin eyaleti Hainan, Ağustos ayının başından bu yana 10 binden fazla koronavirüs vakası kaydetmiş ve yetkililer bu salgının balıkçı topluluğuyla bağlantılı olabileceğine inandıklarını belirtmişti.

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