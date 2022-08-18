Çin'de 'sıfır vaka' politikası: Balıklara koronavirüs testi yapılacak
Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü ülke olan Çin'de dünya literatürüne geçecek bir karar alındı. Ülkenin kıyı kentlerinden Xiamen'de balıklara ve balıkçılara koronavirüs testi yapılması kararı alındı. Uygulamanın, 'sıfır vaka' politikası kapsamında yürürlüğe alındığı belirtildi.
BALIKÇILAR YURT DIŞINDAN GEMİLERLE TEMASA GEÇİYOR
Kararın alınmasına gerekçe olarak ise bazı balıkçıların denizdeyken yasa dışı ticarete bulaşabildiği ve yurt dışından gemilerle temasa geçtiği gösterildi.
YAKIN DÖNEMDE 10 BİNDEN FAZLA VAKA GÖRÜLDÜ
Çin'in Xiamen gibi bir kıyı bölgesi olan güney Çin eyaleti Hainan, Ağustos ayının başından bu yana 10 binden fazla koronavirüs vakası kaydetmiş ve yetkililer bu salgının balıkçı topluluğuyla bağlantılı olabileceğine inandıklarını belirtmişti.
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