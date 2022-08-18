Son dakika: NATO'dan Yunanistan'a 'uçak kaçırıldı' uyarısı! Komşuda kırmızı alarm: F-16'lar havalandı!
Son dakika haberi... Orta Doğu Havayolları'na ait Lübnan uçağı, 10 Ağustos'ta Yunan hava sahasında uçarken, İspanya'daki NATO Kontrol Merkezi'ne 'uçak kaçırıldı' sinyali gönderdi. Uçaktan herhangi bir dönüş alamayan Yunanistan, F-16'larını uçurdu. Havada pilotla iletişim kuran F-16'lar geri dönerken, Lübnan tarafından olayla ilgili net bir açıklama gelmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre Orta Doğu Havayolları'na ait Airbus A321, 10 Ağustos'ta Yunan hava sahasında uçarken, NATO'dan Yunanistan'a bir uyarı geldi.
Inter Sky tarafından paylaşılan bir videoda söz konusu uçaktan haber alınamadığını söylendi. Açıkamada, "Code Renege, İspanya'daki NATO hava kontrol merkezine gelen bir sinyal oldu. Bu nedenle de Madrid'den kalkan ve Beyrut'a giden içinde de 145 yolcu bulunan uçak yanıt vermiyor" sözlerine yer verildi.
Kaynaklar, pilotun Yunan hava sahasına girerken uçağı teşhis etmediğini ve durumun da müdahaleye yol açtığını ifade etti.
Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise herhangi bir açıklama yapmazken, "Lübnan uçağı, Yunan hava sahasına girdiğinde normal frekanstan daha fazla bir biçimde Yunanistan'daki makamlarla iki kere temasa geçti" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022-2023: AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise güz dönemi kayıt yenileme ne zaman?
- DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?
- Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur?
- Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte doğru tanımı olan bir kelimedir?
- Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? Kim Milyoner 100 bin liralık soru...
- Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?
- Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?
- Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne denir?
- 1986'da 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?
- Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...