Son dakika: NATO’dan Yunanistan’a ’uçak kaçırıldı’ uyarısı! Komşuda kırmızı alarm: F-16’lar havalandı!

Inter Sky tarafından paylaşılan bir videoda söz konusu uçaktan haber alınamadığını söylendi. Açıkamada, "Code Renege, İspanya'daki NATO hava kontrol merkezine gelen bir sinyal oldu. Bu nedenle de Madrid'den kalkan ve Beyrut'a giden içinde de 145 yolcu bulunan uçak yanıt vermiyor" sözlerine yer verildi.