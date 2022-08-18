Çin-Tayvan geriliminde ortalık karışacak! Halk tedirgin: Sığınacak yer yok

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrasında Çin-Tayvan-ABD üçgeninde gerilim hız kesmeden devam ediyor. Çin'in Tayvan kıyılarına çok yakın bir şekilde yaptığı askeri tatbikatlar nedeniyle Tayvan halkı gergin. Reuters'a konuşan insanlar olası bir işgal durumunda 'saklanacak hiçbir yerin olmadığını' belirtti. Yine de halk, olası bir işgal durumunda ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını da dile getirdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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