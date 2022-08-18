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Çin-Tayvan geriliminde ortalık karışacak! Halk tedirgin: Sığınacak yer yok

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrasında Çin-Tayvan-ABD üçgeninde gerilim hız kesmeden devam ediyor. Çin'in Tayvan kıyılarına çok yakın bir şekilde yaptığı askeri tatbikatlar nedeniyle Tayvan halkı gergin. Reuters'a konuşan insanlar olası bir işgal durumunda 'saklanacak hiçbir yerin olmadığını' belirtti. Yine de halk, olası bir işgal durumunda ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını da dile getirdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:52
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Çin-Tayvan geriliminde ortalık karışacak! Halk tedirgin: Sığınacak yer yok
Geçtiğimiz haftalarda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrası Ateş Çemberi olarak anılan Çin-Tayvan-ABD üçgeninde sular durulmuyor.
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Çin-Tayvan geriliminde ortalık karışacak! Halk tedirgin: Sığınacak yer yok
Ziyaret sonrası Çin'in art arda yaptığı tatbikatlardan sonra ise Tayvan'da 'savaş çıkabilir' sesleri yükselmeye başladı.
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Çin-Tayvan geriliminde ortalık karışacak! Halk tedirgin: Sığınacak yer yok
Özellikle ülkenin Çin kıyılarına yakın rüzgarlı Matsu adalarında, son günlerde yalnızca bu konu konuşuluyor.
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Çin-Tayvan geriliminde ortalık karışacak! Halk tedirgin: Sığınacak yer yok
Halk, Matu adalarının savunmasızlığı nedeniyle oldukça gergin. Tayvan'ın en kuzey bölgesinde bulunan büyük bir askeri üsse ev sahipliği yapan Dongyin adasında yaşayan 27 yaşındaki Dora Liu, "Kendimi hiç güvende hissetmiyprum. Bu ada, savaşın resmen ön cephesi olacak" dedi.
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Çin-Tayvan geriliminde ortalık karışacak! Halk tedirgin: Sığınacak yer yok
Liu sözlerine, "Savaş olursa saklanacak hiçbir yer kalmayacak. Ne kadar tünelimiz olursa olsun, bizi işgal etselerdi tünellerin hiçbir anlamı kalmazdı" ifadeleriyle devam etti.